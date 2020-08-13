Саратов, , 14:55 — REGNUM В Саратовской области первый кассационный суд общей юрисдикции вернулся к работе. Об этом появилась информация на телеграмм-канале ведомства.

Сегодня днем, 13 августа, поступило сообщение о минировании здания. Была проведена эвакуация сотрудников и посетителей судов до проверки информации. В региональных СМИ появились данные, что письмо о минировании отправили на электронную почту суда.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сотрудников и посетителей городских и районных судов эвакуируют в Волгоградской области. В учреждения 13 августа поступили анонимные сообщения о минировании.

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