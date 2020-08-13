Самара, , 13:24 — REGNUM Людей эвакуировали из здания Ленинского районного суда Самары, предположительно, из-за сообщения о минировании. Об этом 13 августа сообщил депутат самарской губернской думы Михаил Матвеев на своей странице в социальной сети.

По его словам, у здания Ленинского районного суда стоит пожарная машина. Такая же машина стоит и у здания Самарской Губернской думы.

По сообщению некоторых СМИ, людей также эвакуировали из Кировского районного суда Самары и Волжского районного суда. На месте работают сотрудники оперативных служб и кинологи с собаками.

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