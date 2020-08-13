Тюмень, , 13:11 — REGNUM В Тюмени продлён арест бывшему начальнику регионального управления УМВД России Юрию Алтынову до 20 сентября. Об этом сообщил СМИ его адвокат.

Напомним, генерала обвиняют в получении взятки в виде дорогостоящих подарков. Он находится под домашним арестом с 22 ноября 2019 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в середине июля был осуждён подчинённый Алтынова — бывший заместитель начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Тюменской области Дмитрий Габов. Осенью 2018 года он принял в подарок iPhone от гендиректора крупной компании. За это Дмитрия Габова суд приговорил к к штрафу в 250 тыс. рублей.

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