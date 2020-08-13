Томск, , 12:58 — REGNUM В Томской области спасатели вывели из леса заблудившихся мужчину и женщину. Об этом ИА REGNUM сообщили 13 августа в областном ГУ МЧС России.

Информация о том, что в лесном массиве возле деревни Нелюбино Томского района потерялись два человека, поступила оперативному дежурному 12 августа в 17:21 по местному времени.

Мужчина и женщина на велосипедах, а затем пешком отправились собирать дикоросы. В лесу началась гроза. Сборщики дикоросов потеряли ориентир и поняли, что заблудились. Они обратились за помощью к спасателям.

Поиски велись до позднего вечера. Поисковая группа нашла потерявшихся только в 20:45. Мужчину и женщину вывели из леса.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае за минувший месяц через систему 112 поступило более 100 звонков о поисках людей, заблудившихся в лесу во время походов, сбора грибов, ягод.

Читайте также: В лесах Красноярского края за месяц потерялись более 100 человек