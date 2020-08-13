Рыбинск, Ярославская область, , 12:53 — REGNUM 13 августа от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончался управляющий директор АО «Судостроительный завод «Вымпел» Вадим Собко. Об этом сообщает официальный сайт концерна «Калашников», в который входит завод.

Вадим Собко Vympel-rybinsk.ru

Завод расположен в Рыбинске Ярославской области. Как сообщают СМИ, Вадим Собко умер в клинике Ярославля.

«Врачи сделали всё возможное, но спасти его не удалось. Он зарекомендовал себя как сильный руководитель и яркая личность. Во главе предприятия ему удалось сделать существенный вклад в развитие «Вымпела», — сообщает официальный сайт концерна «Калашников».

Вадим Собко возглавил АО «Судостроительный завод «Вымпел» в марте текущего года. Карьеру в судостроении начал в 2004 году в ООО «Светловский судоремонт» (г. Светлый, Калининградская область). Работал на руководящих должностях на Жатайском судоремонтно-судостроительном заводе и Волгоградском судостроительном заводе, директором по производству судостроительного завода «Янтарь» (г. Калининград) и судоремонтного завода «33 СРЗ» (г. Балтийск). До прихода в «Калашников» возглавлял Жатайскую судоверфь (г. Якутск).

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