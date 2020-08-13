Прага, , 12:49 — REGNUM В Чехии произошел сход с рельсов двух вагонов пассажирского поезда, который следовал из Праги в Брно. Об этом 13 августа сообщает агентство ЧТК со ссылкой на представителей Чешских железных дорог и спасательных служб страны.

Кроме этого, указывается, что в результате произошедшего сошедшие с рельсов вагоны не перевернулись и никто не пострадал.

Также уточняется, что из-за инцидента было эвакуировано 150 человек и что участок железнодорожных путей, на котором случилось происшествие, временно закрыт.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 12 августа стало известно, что как минимум один человек погиб при крушении поезда неподалеку от города Стонхейвен в области Абердиншир в Шотландии.