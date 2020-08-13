В Россию вернулась волна «минирований» значимых объектов. Так, в Москве и Подмосковье экстренные службы проверяют аэропорты «Шереметьево» и «Жуковский», а также магазины сети «Магнит» и отделения «Почты Росси».

Помимо этого, в Волгограде и Волгоградской области идёт массовая эвакуация судов и прочих силовых органов.

ИА REGNUM следит за развитием ситуации.