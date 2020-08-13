13 Августа
12:37
В Ростове-на-Дону волна ложных минирований докатилась до судов. 12 августа 2020 года анонимные угрозы поступили в Ростовский областной, Кировский и Ворошиловский районные суды.
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12:36
11 августа 2020 года международный аэропорт «Платов» (Ростов-на-Дону) эвакуировали из-за ложного минирования. Взрывоопасных предметов в воздушной гавани обнаружено не было.
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