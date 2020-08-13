Чебоксары, , 12:24 — REGNUM В Марпосадском районе Чувашии вынесен приговор подростку, который осуждён за съёмку интимного характера своей несовершеннолетней знакомой. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по республике.

Следствием установлено, что в ночь на 1 декабря 2019 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, у себя в домохозяйстве заснял на сотовый телефон свою несовершеннолетнюю знакомую без её согласия. По данным правоохранителей, были сделаны фотографии и видеозаписи интимного характера.

Обвинение предъявлено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 137 УК РФ («Незаконное собирание сведений о частной жизни лица без его согласия»). Суд признал сельчанина виновным, назначив 80 часов обязательных работ.

Отметим, что в июле 2020 года по аналогичной статье был осуждён 25-летний житель Канашского района, который из личных неприязненных отношений к своей бывшей сожительнице отправил её коллегам частные фотографии. Суд назначил мужчине 200 часов обязательных работ.