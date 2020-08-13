Шелехов, Иркутская область, , 12:23 — REGNUM Вмешательство очевидца помогло избежать трагедии на Шелеховском карьере в Иркутской области. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС, днём 11 августа трое детей в возрасте 9−10 лет пытались переплыть водоём на самодельном плоту.

Хлипкое «судно» они соорудили из сломанных досок. Однако в результате дети потерпели «кораблекрушение». Двоим из них удалось спастись самим, а третий начал тонуть.

«На помощь к нему бросился мужчина, отдыхавший с семьей неподалеку. Он поднял ребенка с глубины и доставил на берег — тем самым спас ему жизнь», — отметили в управлении.

В связи с происшествием, о котором стало известно из соцсетей, спасатели предупредили об опасности карьера из-за неравномерного дна и большой разницей глубин. Поэтому дети, как отмечается, не должны находиться вблизи водоёмов без взрослых.

Читайте также: На Волге в Чувашии с тонущего катера спасли шестерых человек