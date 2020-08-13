Воронеж, , 12:10 — REGNUM Оперативные мероприятия проводятся в департаменте экономического развития Воронежской области 13 августа. Об этом сообщил «Коммерсантъ-Черноземье» со ссылкой на источник в правительстве региона.

«У следователей возникли вопросы к недавно уволенному первому заместителю руководителя ДЭРа Игорю Кумицкому», — уточнил собеседник издания, отметив, что в кабинетах силовики изымают документы.

Издание уточняет, что оперативные мероприятия могут быть связаны с уголовным делом о злоупотреблении полномочиями.

Добавим, что 4 августа стало известно об увольнении Игоря Кумицкого с поста первого заместителя главы департамента экономического развития региона — он ушёл по собственному желанию.