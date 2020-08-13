Батуми, Грузия, , 12:12 — REGNUM 6-летний ребенок, пострадавший в результате наезда автомобиля на пешеходов, скончался в Батумском центральном госпитале матери и ребенка. Об этом 13 августа сообщает агентство Report.

Как рассказали журналистам в пресс-службе медицинского учреждения, маленький пациент поступил к ним в тяжелом состоянии. За его жизнь врачи боролись четыре дня.

Напомним, 9 августа в пригороде Батуми в группу пешеходов въехал легковой автомобиль. На месте погибли три человека, которые были членами одной семьи. Семь человек госпитализировали.

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