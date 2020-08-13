Киев, , 12:11 — REGNUM Дом в Киеве, в котором произошёл взрыв газа, снесут. Об этом, как передает газета «Сегодня», заявили 13 августа в городской государственной администрации Киева (КГГА).

В данный момент специалисты разрабатывают проект укрепления здания для его безопасного демонтажа, рассказали в КГГА.

«Проектировщики придумали специальную конструкцию, которая будет вставляться внутрь образованного провала в доме, чтобы укрепить повреждённые конструкции», — рассказал руководитель управления по вопросам гражданской защиты Роман Ткачук.

Он отметил, что после укрепления дома жильцам дадут возможность вывезти свои вещи, после чего здание начнут разбирать.

В КГГА отметили, что в данный момент здание не разрушается, даты начала его укрепления, а также сноса ещё не утверждены.

Напомним, 21 июня в девятиэтажном доме на Позняках произошёл сильный взрыв. В результате погибли пять человек.

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