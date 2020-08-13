Санкт-Петербург, , 12:07 — REGNUM Новая порция угроз от анонимных злоумышленников получена судами Петербурга. Если днем ранее вместе с ними угрожали взрывом налоговым инспекциям и аэропорту, то сегодня в компанию к судам добавились магазины одной из крупнейших торговых сетей.

Как рассказали в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга, в связи с получением угроз эвакуируются и проверяются Петродворцовый, Василеостровский, Октябрьский и Смольнинский районные суды.

Также угроза «минирования» поступила в Первый Кассационный суд общей юрисдикции.

«В настоящий момент проведена эвакуация сотрудников и посетителей судов до проверки данного сообщения», — отметили в пресс-службе.