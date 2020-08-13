Мурманск, , 11:55 — REGNUM В Мурманской области участкового обвиняют в фальсификации документов.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном СУ СКР, в сентябре 2019 года участковый уполномоченный полиции, желая помочь своему знакомому избежать привлечения к административной ответственности, сфальсифицировал объяснение от имени непричастного к совершенному правонарушению лица и приобщил его к материалу проверки.

«В результате преступных действий участкового непричастного мужчину признали виновным и оштрафовали», — сообщили в ведомстве.

Противоправная деятельность должностного лица выявлена и пресечена сотрудниками собственной безопасности УМВД России по Мурманской области.

Участковый был уволен по результатам внутреннего расследования, и по материалам ОВД было возбуждено уголовное дело, которое сейчас направлено в суд для рассмотрения по существу.