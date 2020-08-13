Иркутск, , 11:54 — REGNUM В Иркутской области за прошедшие сутки выявлено 110 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, число подтверждённых случаев за всё время эпидемии превысило 15,2 тыс.

В стационарах остаются 744 пациента, у 42 из них заболевание проходит в тяжёлой форме. На амбулаторном лечении находятся 1999 человек.

Выздоровели к настоящему времени более 12,2 тыс. человек, в том числе 189 за последние сутки. Скончались за сутки четверо носителей.

Читайте ранее в этом сюжете: За сутки в Приангарье скончались четверо пациентов с SARS-CoV-2