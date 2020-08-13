Санкт-Петербург, , 11:26 — REGNUM В Адмиралтейском районе Петербурга 40-летняя гражданка Белоруссии стала жертвой насильника. Предполагаемый преступник был задержан местными жителями и передан полиции, в отношении него возбуждено уголовное дело.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, утром 12 августа в полицию позвонили жители дома 12 по улице 12-й Красноармейской. Граждане услышали крики о помощи во дворе, люди кричали, что схватили насильника.

Прибывшие полицейские установили, что жертвой преступника стала женщина из союзного государства, 1979 года рождения. Машиной скорой помощи ее отправили в больницу, где диагностировали сотрясение головного мозга, ушибленную рану затылка, гематому височной области. После оказания медицинской помощи женщину отпустили на амбулаторное лечение.

Тем временем насильник был задержан в том же доме самими местными жителями и передан прибывшим полицейским. Злоумышленником оказался уроженец Дагестана, 1986 года рождения. В отношении него органами СКР по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»).

По данным СМИ, мужчина работает продавцом-кассиром в сетевом магазине. Меру пресечения ему изберет суд.