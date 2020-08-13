Астрахань, , 11:24 — REGNUM В Астрахани организована проверка по факту гибели 52-летнего местного жителя. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по региону, мужчина выпал из окна.

Следователи выяснили, что утром 10 августа мужчина в нетрезвом состоянии находился на лестничной площадке третьего этажа дома на улице Кубанской в Советском районе. Он выпал из окна и скончался от полученных повреждений.

Следственный отдел по Советскому району Астрахани проводит процессуальную проверку и устанавливает все обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.