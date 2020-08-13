Уфа, , 11:25 — REGNUM Двухлетний ребенок выпал из окна девятого этажа дома в Башкирии. Об этом 13 августа сообщает пресс-служба государственного комитета республики по чрезвычайным происшествиям.

По сообщению пресс-службы ведомства, инцидент произошел 13 августа в г. Кумертау. Ребенок остался в живых, при этом получил различные повреждения.

Отмечается, что в текущем году в Башкирии после падения из окон погибли два ребенка, а 29 несовершеннолетних получили различные травмы.

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