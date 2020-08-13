Анкоридж, США, , 11:21 — REGNUM Сейсмологами было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,6 возле побережья американского штата Аляска. Об этом 13 августа сообщает Геологическая служба США.

Также уточняется, что эпицентр подземных толчков располагался на расстоянии в 147 км от населенного пункта Фолс-Пасс, в котором проживает около 40 человек. Очаг землетрясения находился на глубине 12,7 км.

При этом данных о пострадавших или разрушениях не поступало, угроза цунами не объявлялась.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,5 около побережья Филиппин.