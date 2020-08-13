Улан-Удэ, , 11:17 — REGNUM Специалисты Единой дежурной диспетчерской службы Улан-Удэ продолжают фиксировать подъём уровня воды в реках Селенга и Уда. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации города.

«На 12 часов 13 августа уровень воды в Селенге составил 181 см. Таким образом, за сутки вода в реке поднялась на 4 см. На реке Уда уровень воды составляет 114 см, повышение по сравнению со вчерашним днем составило 3 см», — отметили в мэрии.

Отмечается также, что сутками ранее вода в Селенге и Уде поднялась на 11 и 8 см соответственно. Таким образом, рост уровня воды, по словам специалистов, замедляется.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Улан-Удэ был введён режим повышенной готовности из-за угрозы паводков.

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