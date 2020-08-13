Уфа, , 11:07 — REGNUM Профилактическое мероприятие «Спецсигнал» проведут сотрудники ГИБДД в Башкирии. Об этом 13 августа сообщает пресс-служба республиканской госавтоинспекции.

По сообщению пресс-службы ведомства, мероприятие будет проводиться для повышения уровня дисциплины водителей, поскольку не всегда у специального транспорта есть возможность проехать без препятствий.

Отмечается, что очень часто водители не торопятся уступать дорогу автотранспорту с включенным проблесковым маячком и спецсигналом, а ведь их применяют службы для оперативного реагирования на происшествия, и от своевременности такого реагирования зависят жизни людей.

Сотрудники ГИБДД напоминают, что водители обязаны уступать дорогу автомобилям со включенными проблесковым маячком и специальным звуковым сигналом. За нарушение данного требования нарушителю грозит штраф до пяти тысяч либо лишение права управления автомобилем на срок до одного года.

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