Владивосток, , 11:03 — REGNUM Четыре района Приморского края охвачены африканской чумой свиней, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

Читайте также: В Хабаровском крае сотнями уничтожают заражённых свиней

На 13 августа карантин по АЧС действует в Октябрьском муниципальном округе и Кировском районе. Кроме того, очаги заражения выявлены в Чугуевском округе и Спасском районе. На границе первой угрожаемой зоны установлены пункты пропуска.

Ветеринары изымают животных из личных подсобных хозяйств, устанавливают дезбарьеры, проводят дезинфекцию частного сектора

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае за минувшие выходные (8−9 августа) уничтожили более 180 свиней, заражённых африканской чумой.