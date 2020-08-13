Владивосток, 13 августа 2020, 11:03 — REGNUM Четыре района Приморского края охвачены африканской чумой свиней, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.
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На 13 августа карантин по АЧС действует в Октябрьском муниципальном округе и Кировском районе. Кроме того, очаги заражения выявлены в Чугуевском округе и Спасском районе. На границе первой угрожаемой зоны установлены пункты пропуска.
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Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае за минувшие выходные (8−9 августа) уничтожили более 180 свиней, заражённых африканской чумой.