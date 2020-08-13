Актюбинск (Актобе), Казахстан, , 10:56 — REGNUM Два человека погибли в результате ДТП на трассе Актюбинск — Богословка в Казахстане, сообщили в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области.

Авария произошла 11 августа — 20-летний водитель автомобиля «Опель вектра» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с «Тойотой камри». В результате столкновения два пассажира «Опель» скончались на месте.

Виновник аварии госпитализирован в больницу. Отмечается, что в 2019 году он был лишен водительского удостоверения. Четверо пассажиров автомобиля «Тойота» также госпитализированы. После осмотра — трое отпущены домой.

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