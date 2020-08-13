Кабанский район, Бурятия, , 10:52 — REGNUM В Бурятии продолжают фиксировать подъём уровня воды в некоторых водоёмах в связи с продолжительными осадками. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по республике, река Селенга в селе Кабанск выйдет на пойму.

«Выход воды на пойму пока никаким населённым пунктам угрозы не представляет, подтоплены низменные участки поймы, у нас есть такие критерии и пока опасных критериев нигде уровни не достигли», — отметила руководитель Бурятского гидрометцентра Нина Усова.

Тем временем, на территории Улан-Удэ, а также шести сельских поселений Баргузинского и Селенгинского районов введён режим «Повышенной готовности».

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