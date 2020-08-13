Уфа, , 10:52 — REGNUM Гостевой дом на базе отдыха горел в Башкирии. Об этом 13 августа сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

По сообщению пресс-службы ведомства, информация о возгорании домика 8×7 метров на территории базы отдыха в д. Мурадымово Кугарчинского района поступила на пульт пожарным днем 12 августа.

Отмечается, что в это время в 1 км от места возгорания проходил межрегиональный образовательно-культурный форум.

Благодаря тому, что на тушение огня прибыли огнеборцы, которые дежурили на форуме, пожар удалось ликвидировать в считанные минуты. Таким образом, огонь, площадь которого составила 10 кв метров, не смог причинить существенного вреда.

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