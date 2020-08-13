Село Ярково, Тюменская область, , 10:37 — REGNUM В Тюменской области вторые сутки ищут двух мальчиков, проживающих в селе Ярково. Об этом сообщает пресс-службаМО МВД России «Тобольский».

Дети 2012 и 2014 годов рождения уехали кататься на велосипедах 11 августа. До настоящего времени их местонахождение неизвестно.

В двух километрах от села Ярково, на берегу реки Тобол были обнаружены их велосипеды и одежда. Предварительная версия — дети утонули. Спасатели ведут поиски тел мальчиков в реке.