Уфа, , 10:33 — REGNUM Девятилетнюю девочку с тяжелыми травмами госпитализировали после наезда на нее автомобиля в Уфе. Об этом 13 августа сообщает пресс-служба городской ГИБДД.

По сообщению пресс-службы ведомства, дорожное происшествие произошло днем 12 августа около дома № 140 на улице Мингжева. Автомобиль «KIA Cerato», под управлением водителя 1977 года рождения, наехал девочку 9-и лет, которая переходила дорогу в неустановленном месте.

Сообщается, что ребенка госпитализировали с тяжелыми травмами. В настоящее время специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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