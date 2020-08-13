Благовещенск, , 10:40 — REGNUM В городе Свободный Приамурья 13 августа в ДТП погибла девочка семи лет. Она в момент аварии ехала на велосипеде вдоль проезжей части.

Читайте также: В Бурятии водитель «Лексуса» сбил ребёнка на переходе и скрылся

ДТП произошло около 14:00 на улице Комарова. На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД.

На данный момент установлено, что водитель автомобиля, который сбил ребёнка, с места ДТП скрылся, сообщили очевидцы изданию ИА «Порт Амур».

От удара девочка погибла до приезда скорой помощи.

Как сообщало ИА REGNUM, в столице Бурятии Улан-Удэ задержали водителя, который сбив ребёнка на пешеходном переходе, скрылся с места ДТП.