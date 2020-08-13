Ханты-Мансийск, , 10:16 — REGNUM В Нягани (ХМАО) владелец магазина понесёт административную ответственность за найм несовершеннолетних в качестве продавцов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО.

Прокурорская проверка установила, что два подростка работали у предпринимателя продавцами без письменного согласия законных представителей и органа опеки.

Помимо этого, дети не прошли медицинский осмотр, который обязателен для работников розничной торговли.

В отношении предпринимателя возбуждено дело по части 1 статьи 5.27 КоАП РФ («Нарушение трудового законодательства»).