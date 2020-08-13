Москва, , 09:59 — REGNUM В Москве госпитализирован подросток после падения из окна. Об этом 13 августа сообщает «Московский комсомолец».

По данным издания, происшествие случилось вечером 12 августа на улице Федора Полетаева на юго-востоке столицы. 15-летний юноша сидел на подоконнике третьего этажа здания, но потерял равновесие и упал.

С тяжёлыми травмами юношу доставили в больницу.

Как сообщало ИА REGNUM, в городе Энгельс Саратовской области с балкона на втором этаже выпала 88-летняя женщина.

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