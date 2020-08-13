Смоленск, , 09:54 — REGNUM Приговор по громкому уголовному делу об убийстве в 2005 году бывшего прокурора города Рославля вынес суд в Смоленской области, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России 13 августа. Перед судом предстали пять человек — члены банды, действовавшей в регионе в 2000-х годах. В зависимости от роли каждого они признаны виновными в убийстве, а также в бандитизме. Дело рассматривалось с участием присяжных заседателей, на основании вердикта которых был вынесен обвинительный приговор.

Как установлено следствием и судом, 22 января 2005 года участники банды расстреляли бывшего прокурора города Рославля. Вечером того дня экс-прокурор вышел из дома и направился к машине, в этот момент к нему подъехал автомобиль, трое из нападавших подошли к мужчине и расстреляли его из пистолета-пулемета, а затем скрылись. Деятельность банды пресекли правоохранители, установить причастных к совершению преступления, удалось благодаря скрупулезной работе следователей по раскрытию преступления прошлых лет, тщательному изучению и анализу уголовного дела.

Суд приговорил двоих участников банды к наказанию в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима, ещё один получил 20,5 лет лишения свободы, двое получили наказание в виде 12 лет лишения свободы. Последние трое осуждённых будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.