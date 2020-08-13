Мурманск, , 09:51 — REGNUM Мурманский суд вынес приговор местному жителю, который год назад едва не убил собаку и ее хозяйку.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе региональной прокуратуры, в июле 2019 года преступник в одной из квартир на улице Гагарина распивал спиртные напитки в компании своей знакомой.

«Мужчина реализовал возникший преступный умысел, направленный на причинение боли и страданий собаке, схватил её за холку, после чего выкинул из окна третьего этажа», — сообщили в ведмстве.

После этого мужчина схватил хозяйку собаки потерпевшую за волосы и одежду и потащил её к открытому окну, угрожая выкинуть её в окно вслед за собакой.

Собаку удалось спасти благодаря волонтерам, женщина не пострадала.

Уголовное дело было возбуждено по статьям «Жестокое обращение с животным» и «Угроза убийством». Согласно решению суда, мурманчанин отправится в колонию строго режима на два года и три месяца.