Ростов-на-Дону, , 09:43 — REGNUM В ночь на 13 августа в Ростовской области произошло ДТП, в результате которого погибли три человека. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении ГИБДД.

Авария произошла на съезде с трассы Ростов — Таганрог в районе села Гаевка Неклиновского района. По предварительной информации, водитель Kia 2001 года рождения не справился с управлением и въехал в стену частного дома. От полученных травм скончались водитель и два пассажира, личность одного из которых пока устанавливается.

По факту аварии проводится проверка.