Ессентуки, Ставропольский край, , 09:35 — REGNUM В Ставропольском крае объявлен розыск пропавшего мальчика. Одиннадцатилетний ребенок ушел из дома в городе Ессентуки и не вернулся, сообщили в пресс-службе кравевого управления МВД.

С заявлением в полицию обратилась 12 августа его опекун. По словам женщины, у мальчика с собой нет документов и телефона. До настоящего времени о его местонахождении ничего неизвестно.

Ориентировки на поиск ребенка разосланы всем патрульным экипажам полиции. По приметам мальчик одет в черные шорты, камуфляжную футболку, у него с собой желтый рюкзак.