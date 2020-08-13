Омск, , 09:21 — REGNUM В Омске госавтоинспекторы проводят проверку по факту ДТП с участием автомобиля скорой медицинской помощи.

Как сообщили ИА REGNUM в Госавтоинспекции по Омской области, 13 августа в 05:35 поступило сообщение о ДТП на улице 10 лет Октября. Предварительно установлено, что 36-летний водитель автомобиля скорой помощи допустил столкновение с автомобилем «Опель Корса» с последующим опрокидыванием на правую сторону. Пострадали два медработника, их доставили в больницу.

В автомобиле скорой находилась беременная девушка, которую везли в роддом. Очевидец происшествия посадил её в свой автомобиль и доставил в медучреждение. Автомобиль с роженицей сопровождал экипаж ДПС.

Обстоятельства и причины аварии будут установлены в ходе проверки.

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