Набережные Челны, Татария, , 09:22 — REGNUM Прокуратура Набережных Челнов организовала проверку после получения травмы в детском саду 5-летним ребенком. Об этом информирует пресс-служба республиканского надзорного ведомства.

Несчастный случай произошел в МБДОУ «Детский сад присмотра и оздоровления №22 «Колокольчик»: днем 10 августа на мальчика упал шкаф для детской одежды. Родители ребенка обратились за медицинской помощью в тот же день. В Камском детском медцентре мальчику поставили диагноз — компрессионный перелом двух грудных позвонков.

Причиной случившегося стала неисправность креплений шкафа, как выяснилось, аналогичные недочеты имелись и в других детских шкафах. Администрация детсада не сообщила о несчастном случае учредителю и не организовала официальное расследование его причин.

Прокуратура направила в следственные органы материалы проверки для возбуждения на ответственных сотрудников дошкольного учреждения уголовного дела по оказанию услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В адрес руководителя исполкома Набережных Челнов внесено представление с требованием устранить причины инцидента и привлечь виновных к дисциплинарной ответственности. Нарушения в настоящее время устранены.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Республике Алтай передано в суд уголовное дело по факту падения трёхлетнего ребёнка из окна детского сада.

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