Туймазинский район, Башкирия, , 09:15 — REGNUM 16-летний подросток пострадал после наезда не него автомобиля в Башкирии. Об этом 13 августа сообщил главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов в своем блоге.

По его словам, дорожная авария с участием подростка произошла днем 12 августа в г. Туймазы. Автомобиль «Лада Гранта», под управлением жителя г. Октябрьска 35-и лет, ехал по улице Островского.

Гильмутдинов добавил, что в этом момент он наехал на подростка 16-и лет, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Сообщается, что подросток получит травмы и был доставлен в медучреждение.

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