Ульяновск, , 09:01 — REGNUM В Ульяновской области в I полугодии количество зарегистрированных преступлений выросло на 3,1%, из них около трети составляют кражи. Такие данные приводит региональное надзорное ведомство.

По данным прокуратуры, в январе — июне 2020 года в Ульяновской области зарегистрировано 7590 преступлений, что на 3,1% больше по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. В структуре преступлений 31,8% составляют кражи.

Правоохранители отмечают, что 67,6% преступлений совершили ранее судимые граждане, 36,4% — в состоянии алкогольного опьянения.

В то же время за указанный период на 9,7% сократилось число преступлений коррупционной направленности и составило 93. Также на 32% снизилось число убийств (с 62 до 42), на 15,3% — фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью (со 118 до 100), на 6,5% — разбоев (с 31 до 29), на треть — фактов незаконного оборота оружия (с 59 до 42).

Ранее Генпрокуратура России отмечала, что число тяжких и особо тяжких преступлений в марте 2020 года (когда в регионах вводились режимы повышенной готовности и ограничения в связи с пандемией коронавируса) возросло на 13,5% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом, к уровню февраля 2020 года рост составил 10,5%.