Красноярск, , 08:44 — REGNUM На утро 13 августа в Красноярском крае действуют 39 лесных пожаров на общей площади 8,5 тыс. га — в Богучанском, Енисейском, Кежемском, Мотыгинском, Северо-Енисейском, Тасеевском, Туруханском и Эвенкийском районах. Об этом ИА REGNUM сообщили 13 августа в краевом министерстве лесного хозяйства.

В тушении принимают участие более 840 человек и свыше 70 единиц техники.

За прошедшие сутки в регионе ликвидировали восемь лесных пожаров на общей площади более 120 га. По предварительным данным, причиной возгораний стали грозы.

В Богучанском районе Красноярского края работает самолёт-зондировщик для искусственного вызывания осадков. Также задействован вертолёт-МИ-8 с водно-сливным устройством.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кежемском районе края введён режим ЧС в лесах.

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