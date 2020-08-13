Магас, , 08:44 — REGNUM В ингушском городе Сунжа обнаружен схрон с оружием. На него наткнулись 11 августа в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий в рамках операции «Оружие» сотрудники городского отдела полиции, сообщили в пресс-службе МВД по региону.

Территория, где было спрятано оружие, является бывшей свинофермой, расположенной по улице Энгельса. Среди обнаруженного в схроне были пистолет кустарного производства, более 100 патронов, практически все из которых не пригодны для использования из-за повреждения ржавчиной. Помимо этого в тайнике находились четыре выстрела для гранатомета ВОГ-25 ПГ-40 и один минометный снаряд.

Что касается пистолета, то специалисты определили, что он был изготовлен из гладкоствольного двуствольного ружья и к стрельбе не пригоден из-за отсутствия части ударно-спускового механизма.

По факту обнаружения тайника с оружием возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Незаконный оборот оружия». Владельца схрона будут искать.