Тондж, , 08:32 — REGNUM В результате столкновений между солдатами и мирными жителями во время операции по разоружению в городе Тондж в Южном Судане погибли 127 человек. Об этом передает Daily Monitor Uganda со ссылкой на сообщение представителя армии.

Генерал-майор Лул Руай Коанг заявил, что боевые действия вспыхнули в субботу, 8 августа, когда силы безопасности проводили операцию по разоружению гражданских лиц в районе, где недавно произошли жестокие межобщинные столкновения.

Более чем через шесть лет после начала гражданской войны в стране члены большинства общин запасались оружием, которое они в основном используют для защиты от набегов на скот.

Насилие в Тондже началось после того, как несколько вооруженных молодых людей вступили в перепалку с солдатами. Первоначально вооруженная конфронтация была взята под контроль, но, по словам Коанга, молодежь позднее мобилизовалась для нападения на позиции армии.

«По последним данным, число убитых, я могу это подтвердить, возросло до 127», — сказал пресс-секретарь генерал-майора Лул Руай Коанга, добавив, что 45 из убитых были сотрудниками служб безопасности и еще 82 — молодыми людьми из этого района.

Напомним, что ранее сообщалось о 70 погибших.

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