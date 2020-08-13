Токио, , 08:24 — REGNUM В Японии за период с 3 по 9 августа от жары пострадали 6,6 тысяч человек, десять из которых — умерли. Об этом 13 августа сообщает японское пожарное управление, которое выполняет в стране роль МЧС.

Из общего числа пострадавших, 180 пациентов поступили в медицинские учреждения в тяжёлом состоянии, ещё 2,4 тысячи — в состоянии средней тяжести.

Более половины из пострадавших от теплового удара — люди старше 65 лет. Отмечается, что именно пожилым японцам свойственно подолгу работать в саду или не включать дома кондиционер из соображений экономии.

Июль и август традиционно являются в Японии самыми жаркими периодами. Но в этом году июль был смягчён значительным число пасмурных и дождливых дней. А первая неделя августа, наоборот, стала самой жаркой за это лето, когда температура в ряде районов поднималась выше +38 °С.

Как сообщало ИА REGNUM, за первую июньскую неделю в Японии от жары пострадали 1 194 человека, двое из которых — скончались. Отмечается, что 36,8% от общего числа пострадавших от жары получили тепловой удар дома, ещё 21% — на улице и около 14% — на рабочем месте.

Читайте ранее в этом сюжете: В Японии за неделю от жары пострадали более 1190 человек