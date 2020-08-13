Чита, , 07:42 — REGNUM В Читинском районе Забайкальского края река Чита накануне, 12 августа, подтопила дачные участки в СНТ «Шишкино-Остров». Об этом сообщает региональное управление МЧС РФ.

«В результате повышения уровня воды в реке Чита вода подтопила десять дачных участков по улице Лесная в СНТ «Шишкино-Остров», — уточнили в ведомстве. — Проводится отсыпка территории прилегающих улиц».

По прогнозу Забайкальского гидрометцентра, в течение суток в районе СНТ «Шишкино-Остров» ожидается спад уровня воды в р. Чита.

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