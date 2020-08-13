Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий АО, , 07:42 — REGNUM На Ямале группа злоумышленников разрезала многотонную баржу на металлолом. Ущерб оценивается в 1 миллион 780 тысяч рублей, сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу.

Похитителей баржи поймали с поличным Пресс-служба управления на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу

Полицейскими установлено, что 30-летний гражданин предложил четверым своим ранее судимым знакомым, временно проживающим в Новом Уренгое, быстро обогатиться: стащить металлолом в неохраняемом месте. Используя газорезное оборудование, группа злоумышленников демонтировала баржу, стоявшую в устье реки Пур. Часть разрезанной баржи они успели увезти на двух грузовых автомобилях до задержания полицейскими.

По факту возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 3 статьи 158 УК РФ («Кража»).