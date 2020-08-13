Новосибирск, , 06:55 — REGNUM В группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте» появилась информация о том, какие учреждения сегодня, 13 августа, получили электронные сообщения о минировании.

Напомним, на электронную почту некоторых организаций сегодня утром, 13 августа, поступили сообщения о минировании зданий учреждений здравоохранения, судебной системы и налоговой службы.

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«В Ленинский суд Новосибирска поступило сообщение о минировании. По словам нашего читателя, всех посетителей и персонал попросили покинуть здание. Полиция оцепила периметр, перекрыт проезд по малой Троллейной», — говорится в сообщении. По данным «АСТ-54», анонимные сообщения также поступали в налоговую Ленинского района, суды Первомайского, Дзержинского и Железнодорожного районов, МНТК «Микрохирургия глаза» имени Фёдорова, клиническую больницу «РЖД-Медицина».