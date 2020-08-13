Париж, , 06:28 — REGNUM Трое сотрудников полиции получили ранения при нападении голого мужчины с металлической палкой в парижском парке Шуази, передает телеканал BFMTV.

По данным телеканала, преступник «не имел штанов». Полицейские открыли огонь по нападавшему и ранили его в живот.

Правоохранительные органы открыли уголовное дело по факту покушения на убийство представителя власти.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 апреля в пригороде Парижа Сена-Сен-Дени мужчина с ножом напал на сотрудника полиции. Нападавший был застрелен.

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