Кемерово, , 06:26 — REGNUM В Кемеровской области завершено расследование уголовного дела в отношении двух бывших и двух отстранённых сотрудников одной из колоний ГУФСИН России. Они обвиняются в «злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия». Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

По данным следствия, в марте 2019 года два оперуполномоченных колонии и два инспектора отдела безопасности стали свидетелями, как один заключённый избивал осужденного, только что прибывшего с очередным этапом. Сотрудники не остановили избиение мужчины. Потерпевший был госпитализирован, но от полученных повреждений скончался.

Было возбуждено уголовное дело.

«Следствием выявлен факт злоупотреблений должностными полномочиями сотрудниками колонии, — уточнили в ведомстве. — По ходатайству следователя обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Со следствием они не сотрудничали, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ».

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.