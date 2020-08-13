Багдад, , 02:57 — REGNUM Подрыв гражданского конвоя, который осуществляет транспортировку грузов для сил международной военной коалиции, произошел в районе города Бахта на юге Ирака, сообщает портал Shafaq News со ссылкой на источники в силовых структурах страны.

Ранее сообщалось, что взрыв был осуществлен при прохождении колонны войск международной коалиции. В результате повержен транспорт, принадлежавший компании, которая работает по контракту с коалиционными войсками.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 августа в иракской столице была обстреляна территория американского посольства.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ираке произошел взрыв при проезде колонны международной коалиции — СМИ