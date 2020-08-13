Багдад, , 01:12 — REGNUM В момент прохождения на юге Ирака колонны войск международной коалиции сработало неустановленное взрывное устройство, передает телеканал Al Sumaria со ссылкой на власти страны.

Инцидент произошел рядом с городом Батха.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 августа агентство Reuters распространило информацию о том, что боевики осуществили взрыв рядом с колонной военной техники на границе Ирака и Кувейта. Позже руководство иракских вооруженных сил опровергло эти данные.

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