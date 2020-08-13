Оттава, , 00:57 — REGNUM Примерно 3,8 тысячи жителей города Ред-Лейк в канадской провинции Онтарио в центральной части страны вынуждено покинули свои дома из-за распространения лесных пожаров, передает телеканал CTV со ссылкой местные власти.

Население Ред-Лейка составляет около 4,1 тыс. человек. Некоторых жителей города вывозили в близлежащие населенные пункты на самолетах. Данных о пострадавших и разрушениях нет.

Площадь лесных пожаров достигла 550 га. Они подошли почти в плотную к Ред-Лейку.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 августа в Кении был ликвидирован масштабный лесной пожар крупнейшем национальном парке страны «Цаво».

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